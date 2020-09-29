شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ظهر اليوم في أمريكا وعندما تم نقل جثمانه الى بلاده حدثت مفاجأه لم تخطر على بال أحد...تفاصيل. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�علن وزير شؤون الديون الأميري في دولة الكويت الشيخ علي الجراح الصباح اليوم الثلاثاء وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بالولايات المتحدة.

وكان التلفزيون الكويتي قد قطع برامجه المعتادة قبل قليل ليذيع آيات من القرآن، في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة.

وظل الشيخ صباح في مستشفى بالولايات المتحدة منذ سفره للعلاج في يوليو تموز بعدما خضع في نفس الشهر لجراحة بالكويت لأسباب لم يُعلن عنها.

ويحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006، وهو على رأس سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.

ويتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح مهام نائب الأمير منذ سفر الشيخ صباح إلى الولايات المتحدة.