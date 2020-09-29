شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة "نوال الزغبي" متابعة الموضة من اختصاصها لكن هذه المره طريقة الإغراء كانت طاغية كشفت عن مناطقها الحساسة..(شاهد الصورة). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت نوال الزغبي في الصورة بـإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية هوت شورت باللون البيج وتوب باللون البرتقالى وحقيبة من نفس اللون. وعلقت عليها قائلة :"لا استطيع الانتظار لإطلاق أغنيتي الجديدة ". وأثارت نوال الزغبي الجدل فى الفترة الأخيرة بعد تألقها فى إحدى الصور التى شنتها ولاحظ بعد ظهورها من الجمهور متداولين على السوشيال ميديا إجرائها عملية تجميل. وكانت أحدث أغنيات نوال الزغبي أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد . فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc.. المذيع "جورج قرداحي" لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد فحدثت المفاجأة على المسرح .. شاهد الفيديو . لأول مرة.. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تصدم الشارع السعودي باعترافات جنسية وتنشر فضيحتها التي لم يتخيلها أحد.. شاهد الصور . هل تذكرون الطفلة اللبنانية "لين الحايك" نجمة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقه ..(فيديو وصور) . تسريب صور فاضحة للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون وهي عارية تماما بين احضان شخص غريب ..شاهد Advertisements . هيفاء وهبي تنشر مقطع صادم لزوجها وهو يخونها مع صديقتها الإعلامية المقربة منها.. شاهد . مفاجئة غير متوقعة تشعل الشارع السعودي.. لن تصدقو ماذا كان يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل 30 عام .. شاهدو هذا الفيديو النادر الذي تم تسريبه اليوم . أسد مفترس يلتهم 135 شخص و70 غزال .. وعندما داهمت الشرطة كوخة وجدت مفاجأة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد الفيديو) . أفعى عملاقة تلتهم 5 أطفال بطريقة مروعة .. ولكن عندما ابتلعت نصف الطفل الأخير حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو قاسي ومرعب ) . تناول هذا المشروب اللذيذ على الريق وقل وداعا لارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية ..سعره رخيص جدا ومتوفر في كل منزل ، ومفعوله سحري ..شاهد . المملكة تتخذ قرار طارئ بحق هذة المذيعة الحسناء وتعاقبها بقسوة بعد وقوعها بفضيحة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد من هي المذيعة وماهو العمل الصادم الذي قامت به) • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

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