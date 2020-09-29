شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مع اعلان بداية مسلسل قيامة عثمان...من الحمام النجمة التركية "توبا بويوكستون" تقوم بعمل خادش للحياء وتثير غضب الجمهور..شاهد الصور. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركية ​توبا بويوكستون​ ظهرت فيها عارية من الأعلى داخل الحمام، وذلك من مسلسل "​النهضة العثمانية​" الذي يعرض على احدى المنصات الإلكترونية، وقد تلقّت توبا عددا كبيرا من الانتقادات واثارت الصورة جدلا كبيرا.

ويشارك في هذا المسلسل كل من الممثلين الأتراك يغيت اوزوم أوغلو، داملا سونماز، بينار دينيز، سليم بايرقدار، اوسهان تشاكير وغيرهم.

على صعيد آخر نفت توبا بويوكستون مؤخرا خبر وجود علاقة عاطفية تجمعها بلاعب كرة القدم السابق التركي علي قونيش، بعد متابعة بعضهما على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

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