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صنعاء - ياسمين الخيامي - هادي يقبل بالتنحي عن الرئاسة بعد ضغوط اميركية ويشترط أن لا تكون هذه الشخصية بديلا عنه

تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء انباء عن ترتيبات لإنهاء مرحلة الرئيس عبدربه منصور هادي واستبداله بشخصية جديدة ليقود المرحلة القادمة.

وبحسب موقع صوت اليمن نقلا عن مصدر دبلوماسي يمني في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن هناك مساعي أمريكية لإنهاء مرحلة الرئيس هادي من أعلى هرم السلطة وإستبداله بشخصية جديدة من قيادات الشرعية ليحل محل هادي في منصب رئيس الجمهورية اليمنية. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: السفارة الأمريكية في السعودية تفاجيء كل النساء السعوديات بهذا الاعلان الرسمي زوجة عربية لاتزل عذراء بعد 12 عاما من الزواج..وشاهد في المحكمة يفجر مفاجأة ادهشت الجميع هادي يقبل بالتنحي عن الرئاسة بعد ضغوط اميركية ويشترط أن لا تكون هذه الشخصية بديلا عنه شاهد بالفيديو.. شاب يتزوج مسنة ثمانينية: الحب لا يعرف أي فارق في العمر قيادي جنوبي يمتدح علي عبد الله صالح ويوجه صفعة مدوية لكل القيادات الجنوبية شاهد المفعول السحري المدهش لهذه المادة اثناء طهي الدجاج او اللحم أمريكي يضرب ولده أمام عروسته ويرفض زواجه منها لأنها تعمل في هذه المهنة ( فيديو ) تفاصيل العثور على مواطن مسن “فاقد للذاكرة” اختفى في ظروف غامضة من الرياض! رسميًا.. الإعلان من العاصمة صنعاء عن مصير قتلة الشاب عبدالله الأغبري…(تفاصيل) Advertisements الاطاحة بقائد الحزام الامني في عدن من منصبه ( نص القرار + صورة ) بشرى سارة...مصر تتدخل لفتح المطارات اليمنية وشركة الطيران المصري ستنقل المسافرين باسعار رخيصة جداً شاهد.. صورة نادرة لـ”الملك عبدالعزيز” وبجانبه طفلة في سيارته.. والكشف عن اسمها واسم الأميرين الواقفين ! شاهد بالفيديو.. ردة فعل فتاة خليجية بعد تمزيق أهلها صور فرقة “BTS” الكورية الشهيرة التي كانت معلقة في غرفتها! القبض على عصابة في الرياض حولت 120 مليون ريال خارج المملكة.. والكشف عن عدد أفرادها وجنسياتهم! زوجة عربية تخلع زوجها بعد فترة قصيرة من الزواج..وهذا هو السبب الذي جعل الزوجة تفعل ذلك شاهد: الأمير ” نواف بن فيصل” ينشر صورة له مع عمه الأمير “عبدالعزيز بن فهد” قبل 14عاما أذا طهرت عليك هذه الاعراض فلا تتجاهلها وسارع لاستشارة الطبيب فوراً قبل ان تندم صحيفة دولية تكشف سر دعم الامارات للعميد احمد صالح وابن عمه طارق عفاش جندي يمني يفاجئ الجميع ويعود للحياة بعد الاعلان عن وفاته ( صورة + الاسم ) هذه الدولة العربية نالت المركز الاول في عدد وفيات كورونا..شاهد اين موقع اليمن من وفيات الفيروس القاتل فاجعة تهز دولة عربية ..أستاذ يقتل بناته وينتحر بعد نشره اعترافاته مباشرة على الفيسبوك.. صور

وذكرت المصادر أن اختيار الإدارة الأمريكية وقع على شخصية خالد بحاح رئيس الوزراء السابق، والمدعوم بقوة من الإمارات.

وبحسب المواقع المحلية فقد أبدى هادي قبولاً للتنحي عن السلطة، لكنه لا يقبل ان يكون بحاح هو بديلاً له.



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