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صنعاء - ياسمين الخيامي - قيادي جنوبي يمتدح علي عبد الله صالح ويوجه صفعة مدوية لكل القيادات الجنوبية

أكد خبير ومحلل عسكري جنوبي أن أيام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح كانت الكوادر الجنوبية تستلم مرتباتها وافية وهي في المنازل ، بينما أصبحت اليوم في الشوارع بدون مرتبات أو حقوق أو كرامة.



وقال العميد خالد النسي في تغريدة له نشرها على حائط صفحته بـ"تويتر" أيام عفاش كانت الكوادر الجنوبية في بيوتها وتستلم مرتباتها وبعد كل هذه التضحية الذي قدمها الجنوبيين وبعد عاصفة الحزم وبعد تحرير كثير من مناطق الجنوب من القوات الشمالية أصبحت اليوم الكوادر الجنوبية في الشوارع بدون مرتبات أو حقوق أو كرامة الخلل يكمن في الجنوبيين أنفسهم.

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قيادي جنوبي يمتدح علي عبد الله صالح ويوجه صفعة مدوية لكل القيادات الجنوبية

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وجاءت تغريدة العميد النسي تعليقاً على الانقطاعات المتكررة التي تطال مرتبات الكوادر الجنوبية والعسكريين منذُ ما يُقارب الأربعة أشهر دون أي تدخلات من الحكومة والتحالف والمجلس الانتقالي لحل مشكلة الانقطاعات.

