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إصابة مواطن برصاص الحوثيين بالدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

إصابة مواطن برصاص الحوثيين بالدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أصيب مواطن برصاص مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، اليوم الثلاثاء، في منطقة دخنان بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

 

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وقال مصدر محلي: أن الموطن (محمد احمد محمد سالم قبيسي) أصيب بجروح في كتفه الأيمن بطلق ناري، اثر فتح الحوثيين نيران أسلحتهم على الأحياء السكنية في منطقة دخنان.

 

وأضاف، أنه تم إسعاف المواطن الجريح إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية، وتحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لإستكمال العلاج اللازم ونيل الرعاية الصحية.

 

وجاءت هذه الجريمة بعد يوم من إصابة مواطن وزوجته وتضرر منزلهما جراء استهداف الحوثيين للأحياء السكنية في حيس، لتواصل المليشيات مسلسل جرائمها بحق المدنيين دون تدخل المجتمع الدولي.

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