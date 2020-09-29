شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في الشاطئ دوما تكون هناك فرصة للتعري...شاهد الفنانة "رانيا يوسف" ماذا شاركت المتابعين وهي على البحر...صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على انستغرام بصور جديدة لاحدث اطلالة لها على شاطىء البحر بالهوت شورت.



وتألقت رانيا يوسف في الصورة بإطلالة جريئة ، أثارت بها الجدل على السوشيال ميديا، مرتدية جمبسوت باللون الأحمر النارى ،مكشوف الأكتاف وهوت شورت، ونسقت معه برنيطة من الخوص.

أما من الناحية الجمالية ،تألقت رانيا يوسف ،وضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وبدت بتسريحة شعر بسيطة أنيقة.

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وتشارك رانيا يوسف جمهورها في إجازتها الصيفية بمجموعة من الإطلالات المثيرة للجدل، والتي تظهر من خلالها بملابس مكشوفة، مع ارتداء مجموعة متنوعة من الكاش مايوه ذات الألوان الزاهية.

من ناحية أخرى، شاركت “رانيا” في بطولة مسلسل “الحرامي” الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية .