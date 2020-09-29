لحمدي يناقش آلية تطوير عمل مكافحة المخدرات في مديرية الريدة وقصيعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

في إطار الحملة الأمنية والتوعوية التي دشنتها إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت بتوجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري وبالتنسيق مع إدارة أمن مديرية الريدة وقصيعر خلال الأيام الماضية... إلتقى المقدم عبدالله أحمد لحمدي مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت بالعميد محمد سعيد الجريري المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر لمناقشة آلية تطوير عمل إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية.



وخلال اللقاء أشاد العميد محمد الجريري مدير عام مديرية الريدة وقصيعر بجهود إدارة مكافحة المخدرات والحملة الأمنية التي نفذتها الإدارة، والتي ضُبط من خلالها عدد من متعاطي والعناصر الخارجه عن القانون، والحملة التوعوية التي أقيمت بالمساجد عبر تنفيذ محاضرات بمخاطر المخدرات .

وأكد العميد الجريري أن هذه الحملة لاقت إستحسان وإشادة السلطة المحلية بالمديرية والمواطنين، لما حققته من نتائج إيجابية من خلال القضاء على العديد من مظاهر إخلال الأمن والسكينة بالمديرية.

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وفيما جراء خلال اللقاء مناقشة آلية تطوير عمل إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت بالمديرية وإنشاء فرع تابع لها وإقامة عدد من البرامج التوعوية عبر إدارتي التربية والتعليم والأوقاف والإرشاد.

وأبدى العميد الجريري إستعداد السلطة المحلية بالمديرية لصرف موقع لإقامة فرع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية الريدة وقصيعر والعمل على تدشينه بأسرع وقت.

حضر اللقاء المساعد أول عبدالله هاشم المحمدي مسؤول فرع إدارة مكافحة المخدرات بالمديريات الشرقية وعدد من مسؤولي الأقسام بالفرع