أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/503736/ أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها https://www.elyamnelaraby.com/503737/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/503738/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/503739/ Advertisements مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/503758/ شاهد.. البحسني يلتقي السفير الفرنسي لدى اليمن ومندوبة الأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية https://www.elyamnelaraby.com/503764/ الإمارات تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني https://www.elyamnelaraby.com/503765/ "المشتركة" تخمد نيران للمليشيا في حيس جنوبي الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/503773/ عيادات الإمارات المتنقلة تواصل تقديم الرعاية الطبية المجانية بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/503778/ قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/503787/

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