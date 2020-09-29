شكرا لبحثكم عن خبر بمليون دولار.. اغلي جنبية يمنية يملكها الشيخ الشايف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي والمحلل العسكري السعودي , سلمان عسكر, ان التحالف العربي وضع صورة واضحة لملف الأسرى وحدد بأنه ملف إنساني وحدد نقاط تبادل الأسرى في اليمن, ورحب بهذه

المزيد ...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمليون دولار.. اغلي جنبية يمنية يملكها الشيخ الشايف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.