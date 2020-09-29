شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن هوية الوزير الشمالي الذي يرفض الانتقالي وجوده في الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كفت مصادر دبلوماسية، امس الاثنين، عن احتدام الخلافات بين الانتقالي وهادي بشأن الحقائب السيادية.

وقالت المصادر أن رسائل الساعات الاخيرة بين الانتقالي وهادي عبر السفير السعودي كشفت عن تمسك هادي بعبده الحذيفي، رئيس جهاز الامن السياسي الحالي، كمرشح لمنصب وزير الداخلية في مقابل مطالبة الانتقالي بحقيبة الخارجية واقصاء الوزير الحالي محمد الحضرمي منها. Advertisements واشارت المصادر إلى أن وزير الدفاع الحالي قد يبقى في منصبه ولم يعرف بعد مصير وزير المالية الذي يحظى بقبول الانتقالي وتربطه علاقات بالإمارات ويعد احد المحسوبين عليها في حكومة معين. وتأتي هذه التطورات وسط رفض الطرفين العودة إلى طاولة المفاوضات بفعل الصراع على الحقائب السيادية حيث يطالب الانتقالي بتقسيمها ضمن خطط تشكيل الحكومة الجديدة بينما يرى الرئيس هادي انه من حصته.

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