عيادات الإمارات المتنقلة تواصل تقديم الرعاية الطبية المجانية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تواصل العيادات الطبية المتنقلة التي تسيّرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم خدماتها لسكان القرى البعيدة في مختلف مناطق محافظة حضرموت، ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية باليمن التي لا تتوفر فيها المستشفيات أو المراكز الطبية.



وفي هذا الشأن نفذ الفريق الطبي عددا من النزولات الميدانية والوصول إلى أبعد المناطق وعورة استجابة منهم للنداء الإنساني، وقد شهد المركز الصحي بمنطقة زغفة بمديرية الشحر إقبالا كبيرا من قبل الأهالي للإستفادة من الخدمات المقدمة، حيث بلغ عدد المستفيدين 150 حالة مرضية جرى خلالها معاينة مختلف الحالات المرضية المتنوعة وإعطاء العلاجات والأدوية المجانية اللازمة، فضلا عن الأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي ومنها علاج أمراض الحميات والالتهابات والسعال والإنفلونزا والجروح والحروق.

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واستقبلت "العيادة" الطبية المتنقلة منذ شهر يوليو حتى شهر سبتمبر من العام الجاري 2681 حالة مرضية توزعت على عدد من المناطق النائية بمديريات محافظة حضرموت ومنها، الطويلة بفوة، و حلة، و الكود، وعبدالله غريب، والعيون، و الغليلة، والخزان، والعيص، و جول الشفاء، و الخربة، و ثلة باعمر، و غيظة البهيش، و حصيحصة، و ظلومة، و عضد، و زغفة، كما تمت معاينة مختلف الحالات المرضية المتنوعة وإعطاء العلاجات اللازمة، فضلاً عن تقديم النصائح والإرشادات الصحية عن طريق توزيع البروشورات التثقيفية.

ويأتي مشروع "العيادات المتنقلة " لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها المستشفيات أو المراكز الطبية حيث تركزت مهمة العيادة في معاينة وتشخيص الحالات بإشراف الطبيبين علاء بانافع وعلاء التميمي، حيث تم اكتشاف بعض حالات سوء تغذية شديدة وأمراض مختلفة تمت معالجتها مجانا.

وثمن المستفيدون جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في ايصال الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لهذه المناطق النائية.