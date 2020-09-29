"المشتركة" تخمد نيران للمليشيا في حيس جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أخمدت القوات المشتركة، اليوم، مصادر نيران لمليشيا الحوثي استهدفت أحياء سكنية بمدينة حيس في ظل استمرار ارتكاب المليشيا جرائمها بحق المدنيين جنوب الحديدة.

Advertisements وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات الحوثية شنت قصفاً مكثفاً بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية على الضواحي الشمالية والغربية لمدينة حيس وسرعان ما تم إخمادها. وأكد أن وحدات من القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في مواقع ومخابئ للمليشيات شمال وغرب مركز المديرية موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصرها

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