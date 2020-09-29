شكرا لبحثكم عن خبر محلل سياسي سعودي: التحالف العربي يتعامل مع ملف الأسرى من بعد إنساني والان مع التفاصيل
وأضاف في حديثه لقناة "الغد المشرق".. "التحالف يتعامل مع ملف الأسرى من مبدءا إنساني بحت ليس له علاقة بما يحدث من معارك داخل اليمن ".
وعن حظوظ التبادل من حيث الاتفاق وهل يلبي ما تطمح له الحكومة, واوضح عسكر "هناك أسرى ذات قيمة ومكانة عالية يهمون الحكومة الشرعية منهم اللواء محمود الصبيحي, والعميد منصور هادي, وهناك قيادات كبيرة ولايزال موضوعهم غامض حتى الآن وارى ان الحوثيين هم الورقة الرابحة و المهم متى جدية التزام الحوثيين كما حصل منهم في السابق".
وتايع "ما يحدث من مبادرات حالية هي انطلاق من اتفاق السويد والحكومة الشرعية لاتزال غامضة في ملف الأسرى وليس هناك وضوح ولا شفافية تجاه القيادات الحوثية التي لاتزال موجودة ".
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