شكرا لبحثكم عن خبر الجبواني يمتدح قيادي بالمجلس الانتقالي.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

امتدح الوزير السابق في الحكومة الشرعية صالح الجبواني قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشاد الجبواني بالدور الكبير الذي يقدمه الشيخ علي محسن السليماني رئيس انتقالي شبوة السابق ورئيس دائرة الفكر والإرشاد في المجلس حاليا.

وقال الجبواني في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": هذا الرجل هو الوجه الأبهج والأجمل والذي دوماً نطمئن له وأن الحال بين أبناء شبوه لن يكون إلا برداً وسلاماً إذا ما كانت قيادة الإنتقالي في يده.

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وأضاف: أرجو من إنتقاليي شبوه أن يتعلموا منه وأن لا يكونوا كتبجيه مع فلان أو علان من قيادات المجلس المناطقي العنصري.

وأردف قائلا: أتمنى لك السلامة يابن محسن وشبوه تحتاجك معارضاً أو مسئولا .. سلامات.