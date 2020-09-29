اللواء الرابع حزم يحبط هجوم حوثي واسع بجبهات حيفان شمالي لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - علاء سلطان شهدت جبهة طورالباحة حيفان وعيريم شمالي لحج ظهر الإثنين 28سبتمبر مواجهات عنيفة أستخدم بها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات اللواء الرابع حزم من جهة ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جهة آخرى حيث أستمرت المواجهات لأكثر من ساعتين وكانت في قطاعات الضباب والهجمة والعذير حيث ترابط الكتيبة الأولى والثانية للقوات اللواء الرابع حزم بهذه القطاعات . وتأتي هذه المواجهات العسكرية عقب هجوما عنيفا شنتة مليشيات الحوثي كان يهدف للسيطرة على بعض المواقع الأستراتيجية التي تسيطر عليها قوات اللواء الرابع ومنها موقع الصلة. Advertisements وإحبطت قوات اللواء الرابع حزم الهجوم الحوثي بشكل كامل وتكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة وكبيرة بالأرواح والمعدات وعادت تجر إذيال الخزي والهزيمة والإنكسار وانصدمت بالجاهزية القتالية والمعنويات العالية التي يتمتع بها أفراد اللواء الرابع حزم بكافة المواقع العسكرية بجبهات طورالباحة حيفان وعيريم القبيطة. فيما هنالك جرحى من قوات اللواء الرابع حزم منهم عزام مأمون قايد موقع الصلة الأستراتيجي .

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