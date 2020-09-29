شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يدعو الى صلب رئيس حكومة الانقلابيين "بن حبتور" واحد وزرائه في ميدان التحرير بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فتح قيادي حوثي بارز، اليوم الإثنين، النار على رئيس حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور.

واتهم القيادي المعين وكيلا لوزارة الشباب والرياضة بالحكومة غير المعترف بها، أسامة ساري، في تعليق له على بيان حكومي، نشره على صفحته ب"الفيسبوك"، أن رئيس الوزراء أكبر فااااسد ولقمته بتوصله من كل الفاسدين.. وكل مسؤول فاسد نجد رئيس الوزراء متورط معه؛ حد تعبيره.

وأضاف مهددا: ولا تخلينا نبدأ ننعث وثايق فساد عبدالعزيز بن حبتور من ذلحين.. ما هو وقته.. الدور جايي عليه..

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وتابع: ناس ما تستحي ولا تخجل.. تدين حملة إعلامية ضد سارق فساده زكم الانوف.. قلة حيا وجرأة في خيانة الوطن من عند رئيس الوزراء الى عند نبيل الوزير..

ولفت مقسما بالله: والله أن أقل ما يجب على الشعب أن يعلقكم في التحرير عبرة لكل استغلالي وانتهازي يستثمر جراح واوجاع البلد.. ويخون دماء الشهداء.. لصوص ومبهررين.. مايستحوش على انفسهم؛ حد تعبيره.

وقبل أيام بدء ساري، بمهاجمة نبيل الوزير، المعين وزيرا للمياه والبيئة بالحكومة غير المعترف بها، متهما له بالفساد وإهدار الملايين.