الجيش الوطني يحرر جبل استراتيجي في رحبة بمأرب وانهيار تام في صفوف ميليشيا الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في جبهة جبل مراد ورحبة جنوبي محافظة مأرب وسط تراجع كبير للميليشيا الحوثية. وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني تمكنت، الاثنين من السيطرة على أجزاء واسعة من جبل الحمراء الاستراتيجي. وأكدت المصادر بأن قوات الجيش الوطني حررت مواقع ومرتفعات جبلية مجاورة لجبل الحمراء في منطقة الأوشال بقثة في الحدود بين مديريتي رحبة وجبل مراد بمحافظة مأرب. Advertisements وأشارت المصادر إلى انكسار تام للميليشيا الحوثية جراء تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتراجعها في الميدان. وقالت المصادر أن المعارك الطاحنة مستمرة حتى اللحظة مؤكدة ارتفاع معنويات أبطال الجيش الوطني والقبائل المساندة له من أبناء مراد. ويأتي هذا في وقت تقوم فيه قيادات حوثية بارزة أمثال أبو علي الحاكم ومحمد الحوثي بمحاولاتها البائسة في شراء ولاءات قبلية من أبناء مراد بهدف دخول المديرية.

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