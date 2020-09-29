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شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يهددون باغلاق 45 مدرسة في صنعاء.. اسماء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت جماعة الحوثي 45 مدرسة أهلية في العاصمة صنعاء، بالاغلاق، وأعلنت قائمة باسمائها، ساردة مبررات لاغلاقها في حال لم تصحح ما سمته “المخالفات والاختلالات الجوهرية” قبل بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.
وأصدر قطاع التعليم الاهلي بوزارة التربية والتعليم الخاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء قائمة بالمدارس الأهلية في العاصمة صنعاء قالت أنها “سبق وأن مُنحت فرصة اخيرة لمعالجة الاختلالات”. ملوحة باغلاقها في حال لم تفعل سريعا.
وفقا للإدارة العامة للتعليم الأهلي فإنه “بحسب توجيه وكيل قطاع التعليم أ. عبدالله علي النعمي في حال عدم المعالجة سيتم إصدار قرار بإغلاق هذه المدارس والتوجيه إلى المعنيين بعدم تعميد أو قبول اي وثيقة تصدر عن هذه المدارس”.
وأهاب التعميم الصادر عن الوزارة الخاضعة للحوثيين بأولياء الأمور “عدم إلحاق أبنائهم في اي من تلك المدراس وعدم التسجيل والقيد فيها في حالة استمرار الاختلالات فيها”. ويظهر أن معظم المخالفات “افتقادها لقرار انشاء (ترخيص)”.
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