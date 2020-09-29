شكرا لبحثكم عن خبر كمين محكم .. الجيش يستدرج مجاميع حوثية في نهم ويغنم جميع اسلحتهم الثقيلة والخفيفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت قوات الجيش الوطني اليوم الاثنين كمينا محكما لأفراد ميليشيا الحوثي في جبهة نهم بمحافظة صنعاء. وقال مصدر عسكري بأن أفراد الجيش الوطني من المنطقة السابعة استدرجو مجاميع مسلحة من ميليشيا الحوثي إلى منطقة مفتوحة وأوقعوهم في كمين محكم. Advertisements وبحسب المصدر فقد تم اغتنام كل ما لدى عناصر ميليشيا الحوثي من أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

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