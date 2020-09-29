شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران صورة من الإستعداد لحفل "ليلة ياسر بةعلي" الذي اقيم قبل يومين على مسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض ، مؤكدة على برودة الطقس

ونشرت لجين على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة برفقة الفنان راشد الماجد أثناء بروفات ليلة ياسر بوعلي الاستئنائية.

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. مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد

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وعلقت لجين عمران على الصورة بقولها : "مع اخوي الغالي والفنان العظيم راشد الماجد في بروفات حفل ليلة ياسر بوعلي

وظهرت عمران والماجد في الصورة وهما يعانيان من برودة الطقس.