شكرا لقرائتكم خبر عن بالوثائق .. المميز للحوالات المالية السريعة ووكلائه ينهبون تحويلات المواطنين ويمارسون غسيل الأموال ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثائق وحوالات مالية صادرة عن شركة المميز للحوالات السريعة _ خدمة المميز أكسبرس _ عن تلاعب مالكي خدمة المميز بأموال وحوالات المواطنين وصرفها لغير المرسلة اليهم من أصحابها وبدون اتخاذ الاجراءات القانونية المنظمة للحوالات وعلى رأسها تصوير وثائق المستلم والتأكد من هويته ..

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وشكا مواطنون من شركة المميز للحوالات المالية السريعة وخدمتها المميز أكسبرس ووكلائها للصرافة وفي طليعتهم الهزامي للصرافة _ ويتهمون مالكي خدمة المميز أكسبرس للحوالات المالية السريعة ووكلائها من محلات الصرافة بنهب حوالاتهم والعبث بها وعدم وصولها للمرسل اليهم ..

وأفاد المواطنون الذين قدموا أسناد حوالات رسمية صادرة عن المميز أكسبرس للحوالات المالية السريعة أن حوالاتهم لم تصل للمرسل اليهم ، وان المرسل اليهم عند ذهابهم لوكلاء خدمة المميز أكسبرس للحوالات المالية السريعة يتفاجئون بالرد عليهم ان حوالاتهم تم استلامها من أشخاص مجهولين حسب زعمهم ..

ولفت المواطنون الذين قدموا وثائق أسناد حوالات رسمية صادرة عن المميز أكسبرس للحوالات المالية السريعة انها لم تصل لمن أرسلت اليه وان وكلاء الخدمة من الصرافين قد صرفوها متذرعين بأنها صرفت لشخص وصلته رسالة الى تلفونه بالخطأ وبدون وثائق تؤكد هويته _ نتيجة خطأ في رقم هاتف المرسل اليهم ..

وأعتبروا ان تلك عملية نصب واحتيال لنهب اموال المواطنين _ وفي حالة الخطأ في تعبئة رقم جوال المرسل اليهم فأن شركة المميز للحوالات المالية السريعة ووكلائها من الصرافين هم من يتحمل المسئولية عن ذلك كونها من صميم الأجراءات القانونية المنظمة للحوالات المالية ..

وأضاف المواطنون ان ذلك خيانة للأمانة وأن صرف الحوالات لمجرد رسالة وصلت بالخطأ لتلفون ودون التحقق من هوية صاحب الحوالة المرسل اليه تعد جريمة يحاسب عليها القانون وتكشف عن تسهيل غسيل الاموال كون الحوالات تسلم لمجهولين ..

وختم المواطنون شكاواهم بمناشدة الجهات المختصة قضائيا ورقابيا واشرافيا وأمنيا في الدولة بأتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة كون أموال الناس والتلاعب والعبث بها وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية المنظمة للحوالات المالية بمافيها الوثائق _ تعد قضايا تهدد الامن القومي للبلاد ..