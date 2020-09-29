شكرا لقرائتكم خبر عن عصيان مدني كبير واحتجاجات واسعة بحضرموت.. قطع الطرقات وإغلاق المحلات التجارية تنديدا بتردي خدمة الكهرباء بالمكلا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت صباح اليــوم الاثنين عصيان مدني شامل ترافق مع احتجاجات واسعة وقطع للطرقات للتنديدا بتردي خدمة الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة . وقالت مصادر أن مواطنون في المدينة قاموا بقطع الشوارع الرئيسية والفرعية واحرقوا الاطارات ورددوا الشعارات التي تطالب برحيل محافظ المحافظة لعجزه عن حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها السكان منذ سنوات .. قد يهمك ايضاُ Advertisements

عصيان مدني كبير واحتجاجات واسعة بحضرموت

وتشهد مدينة المكلا انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي تصل الى اكثر 6 ساعات مقابل ساعة واحدة تشغيل فقط وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين نتيجة ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الايام



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