شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc.. المذيع "جورج قرداحي" لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد فحدثت المفاجأة على المسرح .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بادر شاب مصري يدعى حازم بالحضور الى برنامج المسامح كريم الذي يقدمه على قناة "mbc" الإعلامي المشهور جورج قرداحي .

وقال الشاب حازم انه كان يعمل سواقا على "تاكسي" وصادف ذات يوم سيدة غير مصرية اخذته في عددا من المشاوير ، ثم طلبت منه في نهاية المطاف إحضار حشيش لزوجها ، فذهب على الفور لإحضار الحشيش ، واثناء عودته إلى منزل السيدة قبضت عليه الشرطة وادخل السجن بتهمة تجارة الحشيش وحكم عليه بالسجن سبع سنوات .

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. فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc.. المذيع "جورج قرداحي" لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد فحدثت المفاجأة على المسرح .. شاهد الفيديو

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وقال الشاب انه قبل هذة الحادثة كان قد تقدم لخطبة فتاة احبها تدعى "أماني" لكنها عندما عرفت بقصته ابتعدت عنه ولم تزره طوال الفترة التي قضاها في السجن او تسأل عنه ، وهو ما دفعه للحضور إلى برنامج المسامح كريم ليوضح لها حقيقة ما حصل ويستعيد علاقته معها ليكملون معا مشوار حياتهم في عش الزوجية .

نترككم مع الفيديو التالي لمشاهدة الحلقة المثيرة ، وكيف كان رد الفتاة صادم ومفاجئ الجميع :