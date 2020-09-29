وزير الثروة السمكية: أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت مياه سقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الثروة السمكية: أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلتمياه سقطرى
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الخليج 365
قال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، الإثنين، إن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى (جنوب شرق)، وقامت بصيد غير مشروع.
واعتبر كفاين، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن "هذه السفن الإيرانية التي تقوم بصيد غير مشروع، تشكل اعتداء صارخا على السيادة اليمنية".
وطالب المجتمع الدولي بالحزم في الوقوف أمام "الدور التخريبي" الذي تمارسه إيران في اليمن.
وأردف: "سكوت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية الصارخة للسيادة اليمنية، يعد انتقاصا وإخلالا بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها".
كما طالب كفاين، بمزيد من التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي في "صد الانتهاكات الإيرانية وحماية المياه البحرية اليمنية والثروات البحرية من العبث الذي تتعرض له، والمتمثل بالصيد غير المشروع".
ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل السلطات الإيرانية حول اتهامات الوزير اليمني.
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