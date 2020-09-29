شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : تطورات خطيرة.. إيران في مرمى القصف العسكري وسقوط صواريخ على الأراضي الإيرانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام محلية في أذربيجان الشرقية عن سقوط صاروخ آخر على الأراضي الإيرانية، بعد تبادل إطلاق النار بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

وذكرت مصادر محلية أن الصاروخ سقط على مسافة 500 متر من قرية “همراهلو” التابعة لمدينة “خدا آفرين” (شمال غربي إيران)، لكنه لم ينفجر..

قد يهمك ايضاُ

Advertisements

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق من الأحد بسقوط قذيفة هاون على جانب من حدود إيران تم إطلاقها خلال الاشتباكات العسكرية بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

وأوضحت تقارير محلية أن القذيفة سقطت في منطقة زراعية في قرية خلف بيغلو بمنطقة خدا آفرين في إقليم أذربيجان الشرقي المتاخم لدولتي أذربيجان وأرمينيا شمال غرب إيران.





وشددت على أن القذيفة لم تنفجر ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، دون أن توضح من قبل أي طرف تم إطلاقها.

وفي صباح يوم الأحد، حدث تصعيد على طول خط التماس في ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة حكم ذاتي ذات أغلبية أرمنية أعلنت الاستقلال عما كان يُعرف آنذاك بجمهورية أذربيجان السوفيتية في عام 1991.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، في وقت سابق اليوم الأحد، مقتل 16 جنديا وإصابة أكثر من مئة آخرين في الاشتباكات في منطقة قرة باغ الحدودية مع أذربيجان.

إيران في مرمى القصف العسكري

يأتي هذا التصعيد بعد أن قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في كاراباخ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن كاراباخ “تعرضت لهجمات جوية وصاروخية”.

وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في كاراباخ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في كاراباخ.

بدورها، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك “خسائر في القوات العاملة”. وأعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرمني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان، أن القوات المسلحة الأذرية، خلال عمليات إطلاق الصواريخ والمدفعية على كاراباخ، أطلقت النار أيضا على أراضي أرمينيا.