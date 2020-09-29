شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "الشيخ الاحمر" يتوشح بالأخضر ويحتفل مع زعيم الحوثيين بالإنقلاب في قلب العاصمة صنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للشيخ صادق الاحمر وهو يرتدي الزي الأخضر للحوثيين في إحدى المناسبات في صنعاء.

وقال الناشطون والمغردون أن الصورة تم التقاطها للشيخ الاحمر صادق الاحمر أثناء احتفاله مع قيادة الحوثيين بذكرى انقلاب المليشيا على الدولة وسيطرتها على العاصمة صنعاء.. قد يهمك ايضاُ Advertisements

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