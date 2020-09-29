شكرا لقرائتكم خبر عن «صورة نادرة» ومن زوايا أكثر وضوحاً للرئيس السابق (علي عبدالله صالح) وهو يقوم بهذا العمل أمام الرئيس الشهيد «إبراهيم الحمدي» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة حصل عليها موقع " يمن دايركت " توضح قيام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بالتحية العسكرية امام الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي الذي بكى عليه كل اليمنيين من لحظة اغتياله بل وحتي هذه اللحظة . . قد يهمك ايضاُ Advertisements

وعبر الناشطون عن مدى استغرابهم بصعود الرئيس علي عبدالله صالح لكرسي الحكم رغم عدم وجود اي مؤشرات تدل علي القيادة العليا للبلاد، لاسيما انه كان بدون شهادة اساسية او ثانوية او جامعية في تلك الفترة علي عكس الشهيد الراحل" الحمدي ".

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