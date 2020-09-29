تناول هذا المشروب اللذيذ على الريق وقل وداعا لارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية ..سعره رخيص جدا ومتوفر في كل منزل ، ومفعوله سحري ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف باحثون في دراسة جديدة لهم أن تناول كوب واحد من الشاي يوميًا يساعد في خفض فرص الوفاة المبكرة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

فوفقًا لهذه الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية (European Journal of Preventive Cardiology) فإن تناول الشاي يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ككل.

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وتمكن الباحثون من التوصل إلى هذه النتائج عن طريق استهداف حوالي 100,902 مشتركًا بصحة جيدة ودون وجود تاريخ سابق لهم للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

قام الباحثون بوضع المشتركين في مجموعتين، واحدة طلب منهم تناول الشاي ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل، والمجموعة الثانية لم يطلب منهم تناول الشاي أبدًا.

بعد متابعة للمشتركين لحوالي سبع سنوات، وجد الباحثون النتائج التالية:

المشاركين الذين تناولوا الشاي تمتعوا بصحة أفضل مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الشاي.

انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبة القلبية بحوالي 20% لأولئك الذين تناولوا الشاي

خطر الوفاة بسبب أمراض القلب انخفض بحوالي 22% لدى المجموعة التي تناولت الشاي.

ورجح الباحثون أن هذه العلاقة ما بين تناول الشاي وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة قد تعود إلى وجود الفينولات وهي مواد تتواجد بشكل طبيعي في الشاي الأخضر والأحمر.

وأوضح الباحثون أن هذه المواد لا تبقى طويلًا في جسم الإنسان، ومن هنا جاء دور وأهمية تناول الشاي بشكل مستمر.