شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الطفلة اللبنانية "لين الحايك" نجمة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقه ..(فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد ابتعادها لفترة طويلة عن الأضواء، أشعلت الفنانة اللبنانية الشابة لين الحايك حاملة لقب الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية ذا فويس كيدز السوشال ميديا بمقطع فيديو ظهرت وهي ترقص فيه على نغمات الموسيقى الغربية



وتفاعل الجمهور مع الفيديو حيث ظهرت الحايك في عمر المراهقة بعدما عرفها الجمهور طفلة خلال الموسم الأول من البرنامج.

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وأطلت لين الحايك على جمهورها من خلال حسابها على موقع إنستغرام واستخدمت تطبيق الـ تيك توكبرقصة وصفها البعض بالمميزة والعفوية، مُعلقين أنها تغيرت كثيرًا، فيما رأى البعض ان ملامحها لم تتغير إلا أنها أصبحت أكثر نضوجًا.