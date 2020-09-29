رئيس الوزراء: استكمال تشكيل الحكومة وعودتها للوطن سيحل كثير من الإشكالات

قال رئيس الحكومة المُكلف معين عبد الملك "إن استكمال تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها الى ارض الوطن لممارسة مهامها سيحل كثير من الإشكالات القائمة ويذلل الصعوبات القائمة بما يصب في مصلحة المواطنين وينعكس على معيشتهم".



جاء ذلك خلال اجتماع ضم عدد من محافظي المحافظات - عبر الاتصال المرئي -، حيث سرد لهم صورة شاملة عن الأوضاع الراهنة بجوانبها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، إضافة الى الخطوات التي تم إنجازها لتطبيق الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.



وأشار إلى "ان هناك خطوات مهمة يجري تنفيذها في الشق العسكري والأمني المنصوص عليها في الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والتي من شانها التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن".



وشدد على ضرورة عدم التغافل عن معركة اليمن والعرب الأساسية والمصيرية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية واستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.



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وقال "إن الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة، ووفق اهداف واضحة ومحددة تلبي احتياجات المواطنين بموجب التوجهات العامة للدولة، والتمسك بالعمل وفق خيارات الدولة وفي إطار مؤسساتها".



وأشار "ان حكومة الكفاءات السياسية الجديدة (الذي لم تعلن تشكيلتها) وبناء على التشاور مع القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها، اعدت جملة من الأولويات وعازمة على المضي بنهج مختلف يعالج التحديات ويحقق العدالة والانصاف لجميع المحافظات وابنائها".



وفي أواخر يوليو الماضي أعلن عن اتفاق لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" بين الحكومة والانتقالي المدعوم امارتيا، ويشمل تشكيل حكومة مناصفة ببين المحافظات الشمالية والجنوبية في مدة لا تتجاوز شهر، لكن لم يتم تشكيلها رغم مرور شهرين، في حين مازالت بقية بنود الاتفاق متعثرة.



وينتظر من الحكومة ان تقوم بدورها في تطبيع الحياة العامة في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها وتوفير الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على إعادة استقرار الريال اليمني والذي شهد هبوطاً قياسياً خلال الأسابيع الماضية، مما انعكس على ارتفاع باهض في الأسعار.