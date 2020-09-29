شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية أمريكا والسعودية يبحثان آفاق السلام باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي، مساء يوم الاثنين، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الوضع في اليمن. . قد يهمك ايضاُ Advertisements وتطرقت المباحثات بين الطرفين، إلى أهمية دفع عجلة المساعدات الإنسانية والسلام لإنهاء الصراع.

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