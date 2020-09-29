مقاتلات التحالف تشن قصف هستيري وانفجارات عنيفة في صنعاء (الأماكن المستهدفة)

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عدن - ياسمين التهامي - واصل طيران التحالف السعودي الإماراتي، الإثنين، استهداف محافظتي صنعاء ومأرب، حيث شن 12 غارة على مناطق متفرقة في المحافظتين خلال الساعات الماضية.
وأوضحت مصادر أمنية أن الطيران شن غارتين على نقيل الوتدة بمديرية خولان الطيال بمحافظة صنعاء، بعد أقل من 24 ساعة من استهداف المنطقة ذاتها بغارة جوية..
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وفي محافظة صنعاء، قالت المصادر إن طيران التحالف استهدف محافظة مأرب بـ10 غارات جوية، سبع منها على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديرية رحبة.
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