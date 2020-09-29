شكرا لقرائتكم خبر عن المنجمة اللبنانية التي تحققت كل توقعاتها لهذا العام.. تكشف عن أسم ومنطقة طفل يمني سيكون قائد عظيم وتوقيت توقف الحرب باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتوالى مفاجأت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف بتنبؤاتها المثيرة للجدل بالتوازي مع صدق تنبؤاتها بانفجار بيروت وتفشي فيروس كورونا لتطلّ علينا هذه من جديد منصات التواصل الإجتماعي لتخص متابعيها وقرائها في اليمن قرأت مستقبل طفل يمني أثار فضولها ودفعها إلى التنبوء بمستقبله وقراءاة ماتخفي له الأيام من مفاجآت ومن هُنا نسرد لكم أحدث توقعات ليلى عبداللطيف خلال 2020الذي خصت فيها اليمن

وتحدثت العرافه اللبنانية الشهيره ليلى عبداللطيف عن الطفل اليمني عبدالله سبيعان الناجي الوحيد من أسرته التي تنحدر إلى قبيلة عبيدة في محافظات مأرب .

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وتوقعت ليلى عبداللطيف ان يصبح الطفل قائدا في غضون اشهر رغم صغر سنه، إلا انها لم تفصح عن اقدامه على الانتقام من خصومه



وفي قراءة اقرب ما تكون إلى التأمل في صورته قالت عنه "عيناه تخفي سرا عظيما"



واضافت " النجوم ستقف إلى جانبه نهاية 2020 ليبلغ مبلغا عظيما قبل نهاية العام"



وتابعت ورغم صغر سنه إلا أن دورة الفلك تخبئ له أنباء سارة

والتوقعات التي سوف تشهدها في العام الجديد 2020 بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، ان المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية تَشهد بعض من المُناوشات والنّزاعات، بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عُماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن ، ومن المتوقع أن ينجح هذا الإتفاق لتنعم اليمن بالسلام



وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت قبل بداية العام 2020، انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من "لهون وبس" ليلة رأس السنة على الـLBCI

فقد قالت لهشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج تاريخ يشهد الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء



