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عدن - ياسمين التهامي - محامي الشهيد الأغبري يكشف عن تفاصيل مخيبة لآمال اليمنيين ويلوح بفشله في مواجهة العصابة !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements محامي الشهيد عبدالله الاغبري " وضاح قطيش " منشوراً على صفحته في الفيس بوك رصده وطن الغد حول اخر تطورات قضية الشهيد الاغبري وكشف عن معلومات خطيرة تلوح بعدم استجابة المحكمة لطلباتهم وقد تصل الى درجة عدم قدرته لمواجهة القتلة وهوامير الفساد والمتورطين بالقضية. وطن الغد ينشر منشور المحامي كما ورد: يوضح لو افترضنا أن النيابة والبحث الجنائي قد اقتنعوا بأن الدافع والسبب لجريمة التعذيب والقتل العمدي للشهيد عبدالله الأغبري هو موضوع تلفونات ، فأنا لم أقتنع لأنه لا يوجد أي دليل على ذلك ، وما زلنا متمسكين بطلباتنا بضبط بقية الجناة بمن فيهم عدنان السباعي ومن لهم ارتباط بالجريمة والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم ، واستعادة المحذوفات من الجوالات التي طالبنا بإحضارها ولاب توب المحل مسرح الجريمة ، وبقية أدوات الجريمة والتي كنا نطالب بها من أول يوم ، وعرضها على خبراء متخصصين لرفع تقرير مفصل ، وذلك لتأكيد الباعث والدافع الإجرامي للجناة ومن يقف ورائهم في إرتكابهم لهذه الجريمة البشعة . نأمل الاستجابة لذلك .. لأن قضية الشهيد الأغبري هي قضيتنا جميعاً .

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