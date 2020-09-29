شكرا لقرائتكم خبر عن هلاك قيادات حوثية من العيار الثقيل "الاسماء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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جديد اب برس

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ً بعد آخر تظهر الأرقام والأسماء، من المنتحلين رتباً عسكرية عالية، في المليشيا الحوثية، مدى خسارتها الكبيرة في جبهات القتال في محافظتي مأرب والجوف، وشرق صنعاء، بنيران أبطال الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية. وهنا رصد أخير لقيادات ميدانية حوثية من منتحلي الرتب الكبيرة، قتلوا في معارك الأيام القليلة الماضية في عدد من جبهات الجوف ومأرب ونهم. وتشير الأرقام إلى أن المليشيا تستنزف بشكل لافت في قياداتها الميدانية، على رغم تحشيدها الكبير، ومحاولاتها المتكررة منذ أشهر لمحاولة اختراق محافظة مأرب، إلا أن صمود أبنائها وأبطال الجيش الوطني أفشل جميع خططها، وأعاد من دفعت بهم في صناديق مغلقة، وبعضهم تركتهم وراءها في شعاب وجبال صرواح وجبهات جنوب مأرب و وشرق صنعاء وصحراء الجوف. أسماء 26 قتيلاً حوثياً، ممن ينتحلون رتب عميد وصولاً إلى ملازم. حسين علي حميد حسين المخادري، منتحل رتبة عميد يحيى محمد احمد سعد قعيش، منتحل رتبة عميد عادل عبدالله احمد صالح العياني، منتحل رتبة عميد عبده قايد عبدالله سعيد النصرة، منتحل رتبة عميد عبدالله علي عبدالله العري، منتحل رتبة عميد محمد يحيى محمد علي القانص، منتحل رتبة عقيد عبد القدوس محمد علي الديلمي، منتحل رتبة عقيد أحمد علي عبدالله راشد المصنعي، منتحل رتبة عقيد هلال محمد محمد صالح الاكوع، منتحل رتبة عقيد درهم صالح علي فراس، منتحل رتبة عقيد عبد الملك محمد حسين الخيال، منتحل رتبة عقيد عبد الوهاب محمد عبد الرحمن عشيش، منتحل رتبة عقيد صدام حسين صالح رشيد، منتحل رتبة عقيد زكريا علي محمد العزي، منتحل رتبة عقيد محمد ناصر احمد الصوفي، منتحل رتبة عقيد فواز علي علي علي جابر سيلان، منتحل رتبة رائد انور ناجي محمد حسين العوش، منتحل رتبة رائد يوسف يحيى علي صالح الراس، منتحل رتبة رائد صخر زيد ناصر زيد الفهد، منتحل رتبة رائد أسد الله ناصر أحمد الصوفي ، منتحل رتبة رائد عمر مقبل احمد حيدان، منتحل رتبة نقيب أحمد ناجي علي صالح النمري، منتحل رتبة ملازم بسام حسين ناصر عبدالله أبو ضبيان، منتحل رتبة ملازم أحمد محمد أحمد صالح القليسي، منتحل رتبة ملازم وليد ناصر احمد احمد الملصي، منتحل رتبة ملازم