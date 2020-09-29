شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا’’ تعلن أول تحرك عسكري لإنهاء ‘‘العدوان الأرمني’’ في أذربيجان ووزارة الدفاع تُصدر البيان رقم1 !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تركيا’’ تعلن أول تحرك عسكري لإنهاء ‘‘العدوان الأرمني’’ في أذربيجان ووزارة الدفاع تُصدر البيان رقم1 !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزير الدفاع التركي تصريحات دان فيها ما أسماه الهجوم الأرمني، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان في الدفاع عن وحدة أراضيها. واعتبر الوزير "موقف أرمينيا العدواني أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز"آ مطالبا بالرجوع فورا عن هذا العدوان. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لبيان وزارة الدفاع أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين. المصدر: وكالات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا’’ تعلن أول تحرك عسكري لإنهاء ‘‘العدوان الأرمني’’ في أذربيجان ووزارة الدفاع تُصدر البيان رقم1 !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.