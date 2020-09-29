شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أورام يكشف عن كيفية التنبؤ بالسرطان بمعاينة ‘‘الأظافر’’ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبير أورام يكشف عن كيفية التنبؤ بالسرطان بمعاينة ‘‘الأظافر’’

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements طبيب الأورام الروسي ميخائيل مياسنيكان، إلى كيفية التنبؤ بالإصابة بالسرطان بمعاينة الأظافر. وأشار إلى أنه يمكن تحديد وجود الأورام الخبيثة بواسطة علامات مهمة بينها خطوط بألوان مختلفة في منطقة سرير الظفر تتراوح بين البني والأسود وتكون منفردة أو متفرقة، أو تشغل الأظافر بأكملها. ونصح الطبيب بمراقبة ظهور التشققات أو تكسر الأظافر ووجود علامات نزف دموي تحت الظفر ومراجعة الطبيب فورا حال ظهور هذه العلامات. وإذا لم يسفر علاج الفطريات أو الآفات المعدية في صفيحة الظفر عن نتائج جيدة بعد فترة طويلة، يجب عندها التوجه إلى طبيب الأورام. المصدر: نوفوستي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير أورام يكشف عن كيفية التنبؤ بالسرطان بمعاينة ‘‘الأظافر’’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.