بحضور نائب رئيس الوزراء.. - السلطة المحلية بـ"مأرب" تنظم حفلا خطابيًا وفنيًا بمناسبة ثورة الـ 26 من سبتمبر

أحيت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، صباح الاثنين، حفلا خطابيًا وفنيًا بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر، بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي في حكومة تصريف الأعمال والوفد المرافق له.

وقال نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي في كلمته التي ألقاها: "إن معركة الدفاع عن مأرب هي معركة اليمنيين كافة، وأن على الحكومة والرئاسة تسخير كل الدعم للمعركة العسكرية؛ لأن اليمن هي مأرب ومارب هي اليمن" حد قوله.

ودعا "الخنبشي" إلى دعم الجيش الوطني في كافة الجبهات بالأسلحه النوعية لدحر المليشيات والإسراع في صرف مرتباتهم ورعاية أسر الشهداء والاهتمام بالجرحى.

وأضاف نائب رئيس الوزراء: "نحن اليوم هنا من أجل الوقوف إلى جانب السلطة المحلية والاستماع لها ومعالجة ما نستطيع معالجته من ملفات وخدمات والرفع للرئاسة بما يلزم لإتخاذ قرارات عاجلة في تنفيذها".

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من جانبه، أكد اللواء سلطان بن علي العراد: بأن اليمنيين اليوم يناضلون من أجل تحقيق كافة أهداف وقيم ثورة 26 سبتمبر التي انقلبت عليها مليشيات ومخلفات الإمامه في محاولة منها لإعادة اليمنيين إلى زمن الجهل والعبودية.

وأضاف "العرادة" أن أبناء اليمن الأحرار افشلوا كل المخططات التي تريد العودة بالوطن إلى عهد المشروع الإمامي البائد، مؤكداً بأن مأرب ستظل ملهمة للثورة والجمهورية.

وتخلل الحفل تقديم أوبريت فني ورقصات وأهازيج شعبية، ووصلات غنائية، وقصائد شعرية، معبرة عن المناسبة نالت استحسان الحاضرين.

وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء، ومحافظي المحافظات ونواب ووكلاء عدد من الوزارات والمحافظات والسلطة المحلية بالمحافظة وقيادات عسكرية وامنية، وقيادات فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية وقبلية.