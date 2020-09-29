- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر جبل استراتيجي في مأرب وانهيار حوثي تام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يحرر جبل استراتيجي في مأرب وانهيار حوثي تام
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الخليج 365
تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في جبهة جبل مراد ورحبة جنوبي محافظة مأرب وسط تراجع كبير للميليشيا الحوثية.
وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني تمكنت، الاثنين، من السيطرة على أجزاء واسعة من جبل الحمراء الاستراتيجي.
وأكدت المصادر بأن قوات الجيش الوطني حررت مواقع ومرتفعات جبلية مجاورة لجبل الحمراء في منطقة الأوشال بقثة في الحدود بين مديريتي رحبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.
وأشارت المصادر إلى انكسار تام للميليشيا الحوثية جراء تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتراجعها في الميدان.
وقالت المصادر أن المعارك الطاحنة مستمرة حتى اللحظة مؤكدة ارتفاع معنويات أبطال الجيش الوطني والقبائل المساندة له من أبناء مراد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يحرر جبل استراتيجي في مأرب وانهيار حوثي تام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.