شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. التحالف يطلق اعلان هام وعاجل بشأن سيطرة الحوثيين على مدينة مأرب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف المتحدث باسم التحالف السعودي -الاماراتي في اليمن، تركي المالكي، الأحد، بقلة حيلة بلاده لمواجهة ما وصفه بـ”التصعيد الحوثي” في مأرب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اتفاق الاسرى في سويسرا..

قد يهمك ايضاُ

Advertisements

وقال المالكي إن بلاده لم تعد تملك خيار “في حال استمر التصعيد” سوى العمل مع المجتمع الدولي لتعريفه بعرقلة “الحوثيين” للحل السياسي في إشارة واضحة إلى عجز التحالف عسكريا.

كما اشار إلى أن بلاده تدعم تسوية شاملة في اليمن في محاولة لمغازلة صنعاء والهروب من الاعتراف بالهزيمة التي تجرعتها السعودية وتحالفها ذي الـ17 دولة على مدى 6 سنوات من الحرب على اليمن.

وتأتي تصريحات المالكي عقب يوم على ضغط السعودية على حكومة هادي للقبول بصفقة تبادل الاسرى في محاولة لتحريك الملف السياسي لمواجهة التقدم المحرز لقوات صنعاء في مأرب وقطع الطريق على تحرير المدينة.

وتواصل صنعاء عملياتها العسكرية للسيطرة على مأرب رغم القاء التحالف بكل ثقله العسكري لوقف وتيرة التقدم المتسارعة.