افتتاح وحدة عناية جديدة وانشاء وحدة طوارئ بمستشفى مأرب العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح نائب رئيس الوزراء بحكومة تصريف الاعمال سالم الخنبشي ومعه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة واعضاء الفريق الحكومي، اليوم في هيئة مستشفى مأرب وحدة عناية مركزة جديدة ومتكاملة، ودشن بدء الاعمال لمشروع مبنى مركز طوارئ متخصص هو الاول من نوعه في اقليم سبأ بكلفة 3 ملايين و640 الف دولار، تزامنا مع الاحتفاء بالعيد الوطني الـ58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة..



حيث كان في استقبال نائب رئيس الوزراء في مبنى الهيئة وزير الصحة العامة والسكان الدكتورناصر باعوم ورئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي، ونائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالرقيب، وعقب قص الشريط ايذانا بافتتاح وحدة العناية المكونة من 16 سريرا مع الاجهزة الخاصة بالعناية لكل سرير، وتعتبر هذه ثالث وحدة عناية مركزة تفتتح في هيئة مستشفى مأرب العام ليصل اجمالي عدد اسرة العناية الى 30 وحدة عناية متكاملة.

Advertisements

كما دشن الخنبشي بدء الاعمال التنفيذية للمرحلة الاولى من مشروع مبنى مركز طوارئ متخصص يعمل على توفير وتأمين خدمة انقاذ الحياة عبر اجراءات التدخلات الطبية الطارئة المختلفة يكون الاول من نوعة في اقليم سبأ وبكلفة تقدر بـ3 ملايين دولار.

واطلع نائب رئيس الوزراء خلال التدشين على مخططات المشروع ومكوناته والذي سيقام على مساحة تبلغ 4350 مترا مربعا، تشمل المرحلة الاولى انشاء مبنى مكون من بدروم وطابق اول يضم وحدة الاستقبال والفرز للحالات الطارئة، ووحدة عمليات جراحية وافاقه، ووحدة الانعاش القلبي، الى جانب قسم رقود تحت الملاحظة بسعة 60 سريرا، ووحدة عناية مركزة تتسع 20 سريرا، فضلا عن وحدة الاشعة السينية، ووحدة المختبر وبنك الدم، ووحدة تعقيم، وصيدلية، وطوارئ للامومة والطفولة، اضافة الى ملحقات المركز الاخرى.

وبحسب المخطط الانشائي فان المشروع قابل للتوسعة الرأسية الى ثلاثة طوابق اضافية للرقود والعمليات والعناية ، وهي المرحلة الثانية من المشروع.