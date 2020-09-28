أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

بيان هام من مصدر مسؤول في السلطة المحلية لحضرموت خاص بالمحافظة (النص) https://www.elyamnelaraby.com/503593/ «خليفة الإنسانية» توزع مساعدات على 25 منطقة في سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/503598 المشتركة تتمكن من التعامل مع تحركات حوثية شرق الجبلية بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/503618/ مقتل مواطن وإصابة عروسة وأمها بحادثين منفصلين في إب https://www.elyamnelaraby.com/503629/ Advertisements رابطة الأمهات تدعو لتنفيذ اتفاق السويد دون تجزئة https://www.elyamnelaraby.com/503630/ مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة مع منظمة الهجرة الدولية لتنفيذ مشاريع في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/503651 تسجيل إصابة واحدة بكورونا في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/503658/ محافظ عدن يرأس إجتماعاً موسعاً لقيادة الغرفة التجارية ورجال الأعمال https://www.elyamnelaraby.com/503670/ رئيس الوزراء يرأس اجتماع لمحافظي المحافظات لمناقشة الأوضاع الخدمية https://www.elyamnelaraby.com/503675/

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