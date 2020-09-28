شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بحل البرلمان وإقالة الحكومة.. وبيان عاجل للديوان الملكي.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرسوما يقضي بحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الأحد، في تحرك يعني دستوريا وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع.

وبحسب ما جاء في بيان مقتضب للديوان الملكي الهاشمي في تغريدة: «أصدرت الإرادة الملكية الأردنية، قرارا بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر»..

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وقال العاهل في نص قراره: “نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية”.

