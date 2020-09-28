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عاجل : معارك دامية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مأرب وسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات عسكرية كبيرة

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية في مأرب اليوم الإثنين، عن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قيادات عسكرية وميدانية في جبهة العلم شمال مدينة مأرب .

وقالت المصادر، بأن مجندين من آل عوشان ومجندين من آل زنيم اقتتلا في منطقة العلم ، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين أبرزهم مقتل القيادي سالم بن علي زنيم..

 

 

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وبينت المصادر بأن صراعا بين القيادات للاستحواذ على دعم التحالف في جبهة العلم شمال مأرب دفع بالبعض من تلك القيادات العسكرية لعمل بلاغات كيدية في القيادات الوطنية لدى قيادات التحالف العربي واتهام عدد من تلك القيادات الميدانية والتي تتواجد في جبهة العلم بعدم  المشاركة في المعارك ضد مقاتلي جماعة الحوثي .


وأوضحت المصادر بأن تلك البلاغات الكيدية التي تسبب في نشوب خلاف بين قيادات عسكرية وميدانية هدفها السيطرة على دعم التحالف والكسب الشخصي دفع بتلك القيادات الميدانية للانسحاب من جبهة العلم .

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