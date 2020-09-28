شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشكو من تقدم الحوثيين في مأرب.. نطالبهم بتحكيم العقل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية من تقدم قوات الحوثيين في مأرب . وقال ناطق التحالف تركي المالكي ان بلاده ستواصل مساعيها لدى المجتمع الدولي لتعريفه بما قال عنه " عرقلة الحوثيين للحل السلمي " ردا على تقدم قواتهم في مأرب .. قد يهمك ايضاُ Advertisements وطالب تركي المالكي " بتحكيم العقل " لايقاف عملياتهم العسكرية . واضاف المالكي في مؤتمر صحفي للترحيب باتفاق الاسرى , ان التحالف يدعم حلا سياسيا في اليمن . قال إن اتفاق تبادل الأسرى إنسانى بحت، أنه امتداد لاتفاق ستوكهولم. واشار الى إن هناك رغبة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن، وأن التحالف ينظر بإيجابية لاتفاقية تبادل الأسرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يشكو من تقدم الحوثيين في مأرب.. نطالبهم بتحكيم العقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.