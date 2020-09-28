شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الإطاحة بقائد الحزام الأمني في العاصمة الموقتة عدن .. وثيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن، أن قائد ألوية الدعم والإسناد والأحزمة الامنية العميد محسن الوالي، أصدر قرار بتكليف قائد جديدا لقوات الحزام الأمني التابع للمحافظة.

وبحسب القرار رقم 20 للعام 2020م، فقد نص على تكليف العميد جلال ناصر الربيعي، قائدا لقوات الحزام الأمني في عدن.

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كما نص على تنفيذ القرار من قبل الجهات المعنية وإلغاء أي قرار سابق، والعمل بالقرار من وقت صدوره.