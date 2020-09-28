شكرا لمتابعة خبر عن شاهد: عصيان مدني واحتجاجات واسعة بـ’’حضرموت‘‘ قطع الطرقات وإغلاق المحلات التجارية تنديدا بتردي خدمة الكهرباء بالمكلا .. صور وتفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادات مصادر محلية لمحرر موقع ’’سمابرس‘‘، بان مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شهدت صباح اليــوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020م، عصيان مدني شامل، ترافق مع احتجاجات واسعة وقطع للطرقات، تنديدا بتردي خدمة الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة.

وأكدت المصادر، أن مواطنون في المدينة قاموا بقطع الشوارع الرئيسية والفرعية، واحرقوا الاطارات ورددوا الشعارات التي تطالب برحيل محافظ المحافظة، لعجزه عن حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها السكان منذ سنوات .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد .. معركة نسائية حامية الوطيس في أحد مولات السعودية مع احتفالات اليوم الوطني (فيديو)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

Advertisements

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وتشهد مدينة المكلا انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي تصل الى اكثر 6 ساعات مقابل ساعة واحدة تشغيل فقط وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين نتيجة ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الايام .