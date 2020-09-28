شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي : يجري اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وكالة سبأ الرسمية التابعة للحكومية الشرعية، أن رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، أجرى مساء الأحد، إتصالاً هاتفياً برئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.

وبحسب الوكالة ، فان رئيس الجمهورية أجرى إتصال، يرئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عبر عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الشاب مالك محمد قاسم الزُبيدي شقيق اللواء الزبيدي الذي انتقل إلى جوار ربه أثـر نوبة قلبية”.

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وذكرت الوكالة الحكومية، أن الرئيس هادي نقل للزبيدي خلال الإتصال تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم، ومن خلاله الى كافة اهل وذوي واسرة الفقيد .. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.