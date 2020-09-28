شكرا لمتابعة خبر عن يمني : يسجن أباه ويطارد أمه بتهمة السرقة على الرغم من براءتهما .. وثيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، امس الاحد الموافق 27 سبتمبر 2020م، أن يمني عاق قام بسجن أباه منذ أشهر بمحافظة إب، ولايزال يطارد أمه لايداعها السجن هي الأخرى بتهمة السرقة.

وأوضحت المصادر لـ المشهد اليمني ، أنه منذ ستة أشهر و والد الشاب يقبع في السجن الاحتياطي بإب، والذي لم يكتفِ بذلك بل يحاول حبس أمه بعد أن قدم شكوى يتهمها فيها بالتواطؤ مع أبيه بسرقة سبعة وسبعون الف ريال سعودي، وأكثر من مليوني ريال يمني.

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وأشارت المصادر إلى أن الاب يعيش في الريف والابن العاق في المدينة، وتمت السرقة في غياب زوجته لمدة أربعة ايام في منزل أهلها.

وأثارت الواقعة استنكار وردود فعل غاضبة في أوساط النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، في المحافظة.

واكدوا على أن كافة الاديان والاعراف والقوانين والعادات، لا تجيز لإبن حبس والديه لأي سبب كان، ولايوجد قانون ينص على حبس الاب اذا اشتكى به الإبن.

وكان عاقل القرية، أصدر تحكيم ببراءة والدي الابن العاق، الا أن الابن رفض التحكيم وذهب لتقديم شكوى بوالديه الى البحث الجنائي، والذي استجاب وقام بحبس والده، ولايزال يتابع لحبس والدته، في جريمة أثارت غضب واسع.